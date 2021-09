Signori: “Scherzetto Bologna all’Inter? Perché no? Arnautovic mi piace molto”

Le parole dell'ex calciatore: "Arnautovic? Mi piace molto, si è calato nella dimensione, si sacrifica per la squadra ed è un valore aggiunto"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Beppe Signori, ex calciatore, ha parlato così in vista della gara di domani tra l'Inter e il Bologna: "Scherzetto del Bologna? La squadra è in fiducia e perchè no? In questi casi lo scherzetto può starci. Arnautovic? Mi piace molto, si è calato nella dimensione, si sacrifica per la squadra ed è un valore aggiunto", le sue dichiarazioni.