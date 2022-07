Inter, un altro Primavera verso la Serie C: Silvestro, c’è la Pro Vercelli

L'esterno destro classe 2002 è pronto per iniziare la sua carriera tra i professionisti: le offerte non mancano

Un altro dei protagonisti dello scudetto Primavera è pronto per lasciare l'Inter e iniziare la sua carriera tra i professionisti. Secondo TuttoC, Alessandro Silvestro sarebbe finito nel mirino della Pro Vercelli. L'esterno destro classe 2002, tornato in nerazzurro l'estate scorsa dopo una stagione in Serie D con il Montespaccato, nei prossimi giorni prenderà una decisione definitiva.