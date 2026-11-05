VIDEO FCIN1908 / Acerbi: "Il mio rapporto con Inzaghi? Massimo rispetto e fiducia. Non c'è..."

Simone Inzaghi continua a raccogliere riconoscimenti importanti anche attraverso i numeri. L'ex allenatore dell'Inter, oggi alla guida dell'Al Hilal, occupa infatti il terzo posto nella classifica mondiale dei tecnici con più vittorie dal novembre 2020.

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A rivelarlo è un'indagine della Sports Tailors, ripresa anche dal quotidiano portoghese A Bola. Il tecnico italiano ha conquistato 212 successi nel periodo considerato, tra Lazio, Inter e Al Hilal.

Davanti a lui soltanto due allenatori: Abel Ferreira, primo con 270 vittorie alla guida del Palmeiras, e Pep Guardiola, secondo con 240 successi ottenuti al Manchester City.

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Inzaghi, ben 143 vittorie con l'Inter

2021/22: 34 vittorie

34 vittorie 2022/23: 35 vittorie

35 vittorie 2023/24: 35 vittorie

35 vittorie 2024/25: 39 vittorie

La parte più consistente dei successi di Inzaghi è arrivata durante la sua esperienza nerazzurra. Nelle quattro stagioni alla guida dell'Inter, dal 2021 al 2025, il tecnico ha collezionato, così suddivise:

Proprio nell'ultima stagione interista è arrivato il dato migliore, con 39 successi complessivi e il percorso europeo culminato nella finale di Champions League.

Alle vittorie nerazzurre si aggiungono le 20 ottenute alla Lazio nel periodo considerato e le 49 alla guida dell'Al Hilal.

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Inzaghi davanti ad Ancelotti, Simeone e Arteta

La posizione dell'ex tecnico dell'Inter assume ancora più valore osservando gli allenatori che lo seguono nella speciale graduatoria.

La top 10 delle vittorie dal novembre 2020:

Abel Ferreira – 270 Pep Guardiola – 240 Simone Inzaghi – 212 Jorge Jesus – 206 Mikel Arteta – 202 Carlo Ancelotti – 189 Diego Simeone – 188 Ruben Amorim – 183 Rogério Ceni – 178 Unai Emery – 174

Inzaghi precede dunque allenatori del calibro di Carlo Ancelotti, Diego Simeone e Mikel Arteta, confermando la continuità dei risultati ottenuti negli ultimi sei anni.

La graduatoria considera le vittorie nei tempi regolamentari e supplementari, mentre le partite decise ai calci di rigore vengono conteggiate come pareggi.