Skriniar: “90 minuti di battaglia, ci aspetta una partita tosta. Dobbiamo essere…”

Il difensore nerazzurro ha parlato ai microfoni di Inter TV di gara tosta e della necessità di avere grande attenzione nell'affrontare i bergamaschi.

Le parole di Milan Skriniar prima della sfida dell'Intercontro l'Atalanta: "Siamo i migliori attacchi in campionato. Ci aspetta una partita tosta, l'Atalanta è in un buon momento adesso. Dobbiamo stare attenti, non solo dietro ma tutta la squadra. Dobbiamo essere compatti e cercare di fermarli. Cercare di fare male. Anche loro impostano dal portiere: ci aspetta una partita tosta. 90 minuti di battaglia ma dobbiamo essere pronti".