Skriniar: “Gioco dove il mister ha bisogno. Oggi si è vista subito la vera Inter, diamo…”

Le parole del difensore nerazzurro a Inter TV

Milan Skriniar ai microfoni di Inter TV dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro la Roma: "Il salvataggio la mia migliore azione dell'anno? No perché era fuorigioco alla fine. Sono contento perché la squadra è tornata a vincere, era il nostro obiettivo. Mio ruolo oggi? In difesa posso giocare a destra, sinistra o in mezzo. Dove il mister e la squadra hanno bisogno. Cerco di dare sempre il massimo. Gli attaccanti della Roma sono forti, ma sono contento che siamo riusciti a non farli segnare. Prossimi impegni? La squadra arriva preparata come sempre anche se abbiamo perso il derby. Subito oggi si è vista la vera Inter e la squadra che siamo. Ci aspettano partite toste ma noi diamo sempre il massimo per questa maglia. Volevamo chiudere subito la partita, abbiamo fatto subito gol. Sono contento che abbiamo vinto".