Skriniar: “Oggi per me due punti persi, creato più del Milan. Ci siamo detti che…”

Le parole del difensore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Milan Skriniar ha parlato a Inter TV dopo il pareggio nel derby: "Era una partita tosta, lo sapevamo. Oggi per me sono due punti persi, abbiamo creato molto più dell'avversario ma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Sensazioni nello spogliatoio? Ci siamo detti dopo la partita che abbiamo fatto vedere la nostra forza, che siamo uniti e compatti e che siamo un avversario tosto per tutti. Questo è il messaggio per tutti. Manca più cattiveria sotto porta, creiamo e non riusciamo a metterla dentro. Su questo sicuramente dobbiamo lavorare. Napoli? Adesso non riposiamo, ma appena torniamo dalle Nazionali ci mettiamo a lavorare in vista del Napoli".