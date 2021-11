Skriniar: “Questi tre punti? Pesano tantissimo, il gol lo dedico alla mia famiglia”

Le parole del difensore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Milan Skriniar ha commentato la vittoria con lo Sheriff in Champions League: "Pesano tantissimo questi tre punti, è una vittoria molto importante. Sapevamo che poteva essere una partita decisiva, siamo riusciti a vincerla. Siamo ancora in gioco, ci aspettano due partite e vogliamo sicuramente andare avanti. Il gol lo voglio dedicare a mia figlia e alla mia famiglia. Il derby è una partita tosta, Milan è a buon punto. Noi dobbiamo scendere in campo domenica e cercare i tre punti, la vittoria".