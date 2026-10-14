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Intervenuto a margine dell'evento Panini, Francesco Totti ha parlato ai cronisti presenti, tra i quali anche l'inviato di FCINTER1908.IT: "Il top player della Roma? Tutta la squadra sta facendo bene, non ce n'è uno ma se devo dirne uno dico Gasperini, sta creando un grande gruppo, compatto, unito. La Roma può competere per lo scudetto, sappiamo che l'Inter ha una marcia in più, però la Roma può dare filo da torcere"

Sull'Inter

"Si può perdere in Europa e anche in campionato. Il problema è che in Italia quando perdi una partita si amplifica tutto, l'Inter è una grande squadra e resta competitiva, arriverà in fondo in Italia e anche in Europa"

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"La Roma se la gioca, il Real non è quello dei tempi nostri, quelli erano Galacticos ma è sempre una partita difficile anche per il Real. Mourinho riceverà una grande accoglienza, ha dato tanto a questa città e a questa squadra, ha fatto due finali europee, giusto questo omaggio""Non me l'aspettavo ma non se l'aspettava nessuno, chapeau perché sta facendo bene""Grande. Ha dimostrato di essere all'altezza di una grande squadra, ho avuto la fortuna di conoscerlo come giocatore, abbiamo condiviso tante cose belle, farà grandi cose all'Inter""Una buona impressione anche perché peggio di prima non si poteva fare. Mancini sta creando una squadra competitiva, è una grande persona e un grande allenatore. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte""L'Inter potrebbe. Se le dice bene potrebbe"

(inviato, Daniele Vitiello)