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L'Inter ha perso la seconda partita in Champions League. Dopo la sconfitta in casa del Real, ieri la squadra di Chivu ha perso a San Siro contro il Club Brugge. La prestazione dell'Inter non ha convinto, soprattutto a livello difensivo. I nerazzurri hanno concesso tante ripartenze, ma hanno sbagliato anche troppo in fase offensiva. E i numeri non mentono...

Secondo i dati Opta, considerando solamente le squadre che hanno giocato due partite, l'Inter è quella che ha un XG maggiore, seguita dal Bayern e proprio dal Club Brugge.

Anche nella classifica del confronto tra XG e gol realizzati comanda sempre l'Inter di Chivu

Un'altra conferma sulla mole di occasioni creata dall'Inter arriva dal dato su Lautaro Martinez... Il Toro per Xg è davanti a tutti, ma anche per gol realizzati in confronto con Xg.