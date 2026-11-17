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Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del grande momento di Pio Esposito e delle potenzialità dell’attaccante dell’Inter:

I dati ci aiutano, intanto i dati di continuità realizzativa. Feyenoord, Como, Francia, Belgio: quattro squadre non banali, quattro gol in area piccola, quattro gol da cacciatore d'area di rigore, anche se poi in realtà uno dei cinque è arrivato su rigore. Ma ne ha fatti comunque quattro su azione, vincendo dei duelli fisici. Esposito è un giocatore che sembra davvero destinato a fare tanti gol in Nazionale. E questo sistema di gioco che Mancini sta portando avanti, con qualche variazione più o meno felice come, lo migliora, lo completa, perché passa dal 3-5-2 molto particolare, molto peculiare di Chivu, in cui l'abbiamo visto fare anche cose fuori dal seminato, fuori dall'ordinario, all'uomo che deve stare lì e attaccare i palloni oppure essere lanciato cercando lungo, come non sempre è riuscito ieri sera da difensori o dal portiere, ma comunque fare cose un po' diverse.

A me Esposito piace, al di là di quello che sa fare e che continuerà a fare ancora meglio, perché è evidente la serietà e la prontezza di questo ragazzo, la maturità che mostra ogni volta che lo vediamo. Piace perché ha una specie di mantello dell'invisibilità che lo protegge rispetto a questo mondo di pazzi che noi stessi alimentiamo, in cui si passa dall'esaltazione alla depressione.È un giocatore che ha una regolarità, ha anche un carattere che non mi pare uno che si esalta, che si esalterà, ed è la dote chiave per un centravanti in una Nazionale importante, che è chiamato a incidere anche sul lungo periodo.

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Noi non conosciamo affatto i limiti di questo giocatore. Nessuno li conosce ed è inutile, è bello, è romantico, è anche un po' un bel gioco da pausa Nazionale dire: ma lui sa dove può arrivare? Giocatori molto meno dotati di lui hanno fatto 50, 100 gol in altre Nazionali. Però il consiglio che do non tanto a lui, che non ne ha bisogno, ma a noi, ai nostri colleghi, a chi parla di calcio tutti i giorni, è di non valutarlo, anche se nella vita del centravanti è questa, perché ne avrà due, tre, quattro gare di fila in cui non segnerà. Però è un giocatore che ci porterà lontano, secondo me. È un giocatore che mi piace.

Qui abbiamo superato uno step, siamo già al secondo. Siamo verso un attaccante che secondo me tra due anni sarà titolare inamovibile dell'Inter, perché al di là della concorrenza che avrà sarà un giocatore molto migliore. Già adesso Esposito è molto meglio di un mese fa. Fidiamoci. Aspettiamo e godiamoci Esposito, sperando naturalmente che non abbia intoppi di natura fisica e psichica sul suo percorso. Qui è un messaggio che dobbiamo mandare a lui, perché racconta molto di noi. Abbiamo secondo me sì, finalmente dopo vent'anni, un centravanti che ci farà compagnia per sette, otto anni con la maglia azzurra. Non roviniamoci la festa da soli e mettiamolo in condizione di rendere al meglio, cosa che mi pare Mancini stia facendo senza troppi fronzoli.