Sneijder: “Un onore essere qui stasera. Quando sono arrivato all’Inter mi ha aiutato…”

Le parole dell'ex giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV prima della premiazione speciale di stasera

Wesley Sneijder verrà premiato stasera prima di Inter-Salernitana. Le parole dell'ex giocatore ai microfoni di Inter TV: "Sono molto contento di essere tornato, lo stadio è ancora più bello. Onestamente non immaginavo di realizzare così tante cose con l'Inter quando sono arrivato qui. Mi ha aiutato molto giocare subito, buttarmi nella mischia subito. Mi ha aiutato ad adattarmi nel mio nuovo club. Emozione oggi? Un onore per me essere accanto a questi nomi blasonati, sono strafelice di essere qui. Solo un messaggio ai tifosi, sempre forza Inter!"