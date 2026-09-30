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Dallo Scudetto alla Coppa Italia: l’incredibile percorso dell’Inter nella stagione 2025/26 rivive in un film evento. Solo Noi. Una stagione da Double è una produzione Inter Media House che apre una finestra privilegiata su un'annata vissuta da dentro, insieme ai suoi protagonisti e sarà disponibile in esclusiva -in pay-per-view- su Sky Primafila (on demand), DAZN e One Football da lunedì 5 ottobre.

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La voce di Stefano Accorsi accompagna questo viaggio, dando ritmo e profondità alle immagini e alle testimonianze di chi è stato al centro di questa impresa: i giocatori, il Mister, lo staff e il Top Management. Un filo narrativo che unisce i momenti più intimi a quelli destinati a rimanere nella memoria, fino alle celebrazioni di un Double entrato nella storia del Club. Solo Noi. Una stagione da Double è un racconto esclusivo con accessi privilegiati che attraversa una stagione intera e ne cattura i momenti più intensi: l'attesa prima delle partite, il lavoro quotidiano, le notti decisive e la gioia di arrivare fino in fondo.

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Perché dietro ad ogni trofeo c'è una strada da percorrere. Sacrifici, emozioni e momenti che nessun risultato, da solo, può raccontare. Una stagione. Due trofei. Un viaggio che resterà per sempre. Questa è la storia di chi l’ha vissuto nelle notti più difficili e in quelle più esaltanti. Questa è la nostra storia. Solo Noi. Una stagione da Double.