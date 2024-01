Inter-Juventus è anche Sommer contro Szczesny: stili diversi, stessa efficacia

Si avvicina il giorno della sfida tra Inter e Juventus, sfida tra le prime due della classifica. Tra i punti di forza delle due squadre, come evidenzia Libero, ci sono anche i due portieri, Sommer e Szczesny: "Tutti a guardare i Lautaro e i Vlahovic, i Thuram e gli Yildiz, l'attacco che segna e fa godere, quando in realtà Inter e Juventus sono lassù anche per i portieri: Sommer e Szczesny sono due portieri da apprezzare a prescindere dal tifo, punto che unisce le due rivali per lo scudetto".