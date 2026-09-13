L'ex portiere nerazzurro manca la palla e l'avversario lo dribbla: arriva la rete del pareggio
VIDEO / Champions, Club Brugge pesca l'Inter: Sommer 'sotto choc'. Tresoldi scrive a Stankovic
È in corso la gara, valida per la terza giornata della Pro League, il campionato belga, tra il Club Brugge e l'Anversa. Sommer è il titolare tra i pali: dopo aver lasciato l'Inter a fine contratto il portiere svizzero in estate è passato al club belga, prossima avversaria della squadra di Chivu in Champions League.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiIl Brugge vinceva 1-0 quando è arrivato un errore di Sommer a dir poco clamoroso. Il portiere ha ciccato la palla e l'avversario ha avuto campo libero fino alla porta: un errore che ha portato quindi al pari dell'Anversa. Dopo la giornata no con l'Aston Villa, un altro errore pesantissimo per l'ex nerazzurro.
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