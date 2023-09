Sommer: “Contento di questo punto dopo un brutto primo tempo. La mia parata…”

Yann Sommer, portiere dell’Inter, ha analizzato ai microfoni di Prime Video il pareggio ottenuto in extremis contro la Real Sociedad: “Prima di tutto sono contento per questo punto perchè abbiamo giocato veramente un brutto primo...

Yann Sommer, portiere dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di Prime Video il pareggio ottenuto in extremis contro la Real Sociedad: "Prima di tutto sono contento per questo punto perchè abbiamo giocato veramente un brutto primo tempo, non eravamo in partita. Nella ripresa abbiamo avuto alcune occasioni, non molte ma le abbiamo avute, ma questa è la Champions League, affronti squadre forti. Prendiamo questo punto e pensiamo a correggere qualcosa in vista delle prossime partite.