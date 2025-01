Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Stefano Sorrentino ha fatto il punto sul mercato delle big di Serie A. "Kvara via da Napoli sono rimasto a bocca aperta: fosse stato lo scorso anno avrei capito, ma questa stagione vai via a gennaio così, sei in lotta per lo scudetto, sei al centro del progetto....lui dice vi spiegherò...sono curioso a questo punto".