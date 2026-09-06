Il quotidiano analizza i casi da moviola di Inter-Napoli e boccia l'arbitro
FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6
Il giorno dopo Inter-Napoli, il Corriere dello Sport analizza la direzione arbitrale di Simone Sozza. Diversi gli episodi da moviola, tanto che per il quotidiano l'arbitro merita l'insufficienza, 5. "Partita piena di episodi, non sempre Sozza all’altezza: non è piaciuto, al di là di quello che è successo. In ordine cronologico".
RISCHIO"Traversa di Dimarco, s’avventano Rrahmani e Pio Esposito: dall’immagine da dietro la porta, sospetto il movimento del sinistro del giocatore del Napoli, anche se l’impressione è che il pallone stesso tocchi più la spalla che l’avambraccio".
AL LIMITE"L’Inter chiede un tocco di mano di Lobotka che ha il braccio destro largo, Sozza fa proseguire, il VAR (Di Paolo) fa silent check. Dalle immagini “a caldo”, il pallone - anche dopo l’eventuale tocco - non cambia mai rotazione. Un’altra immagine pare invece dare l’impressione opposta, pure qui il pallone non cambia mai rotazione. Chiaro: l’avesse toccata, rigore netto".
NO RIGORE"Alisson Santos tocca il pallone controllato da Zielinski, il contatto successivo di gioco: ok così".
SECONDO GIALLO"Lautaro già ammonito (mai fischiati i corpo a corpo, dopo il giallo lo manda a quel paese) va con il sinistro largo diretto su Rafa Marin: fallo e (secondo) giallo, neanche la punizione".
REGOLARE"Gol del 2-2 regolare, Rrahmani resta a terra dopo aver colpito il pallone di testa, non c’è contatto con Lautaro".
VAR"Di Paolo5,5: Si tiene ai margini. O sopra l’asticella".
(Corriere dello Sport)
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