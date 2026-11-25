Nel 3-5-2 quello degli esterni è un ruolo delicato e allo stesso tempo fondamentale per una squadra. Nel dettaglio, gli esterni dell'Inter non stanno attraversando un buon momento. A Bergamo, soprattutto nella ripresa, non hanno brillato. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Djed Spence, l’inglese acquistato per rinforzare il reparto degli esterni, è stato bersagliato di critiche per via di una prestazione opaca.

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"Il paragone con il predecessore, Denzel Dumfries, è ancora insostenibile, anche se è vero che l’olandese impiegò qualche mese per convincere gli interisti. Agli inizi sembrava più un decatleta che un calciatore, poi è diventato un signore della fascia. Chivu pare intenzionato a rinnovare la fiducia Spence e chissà che in un contesto internazionale il ragazzo non si ritrovi".

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"L’alternativa è Andy Diouf, il francese preso per il centro del campo e dirottato in corsia. Diouf non “strappa” con la stessa potenza di Dumfries, ma, quando parte, è difficile da arginare e ha un piede più creativo e rifinito. A sinistra dubbio Dimarco-Carlos Augusto. Nella scorsa stagione, Dimarco aveva stabilito il record di assist in campionato (18), ma in Champions era rimasto fermo a zero. In questa annata, ha rallentato, due assist in A e uno in Champions. Chivu potrebbe preferirgli Carlos Augusto, bravissimo nella sintesi delle due fasi".

(Gazzetta dello Sport)