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L'Inter oggi non può sbagliare. Per come si è messa la classifica di Champions League dopo i passi falsi contro Real Madrid e Club Brugge, i nerazzurri hanno bisogno a tutti i costi di altri tre punti almeno per essere sicuri di rientrare nei playoff, provando anche a sperare nella rimonta clamorosa. Questo ha influito sulla gestione della gara con l'Atalanta di qualche giorno fa? Si legge sul Corriere dello Sport di oggi:

"Magari, tra le cause di quei cali di tensione (e pure di qualche cambio) c'era proprio il pensiero per la sfida con lo Stoccarda. L’Inter, infatti, si è messa nelle condizioni di dover vincere a tutti i costi. Sia per tenere viva la possibilità di agganciare gli ottavi diretti. Sia per non mettere in bilico pure il passaggio ai play-off".