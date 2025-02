Francesco Pio Esposito non smette più di segnare. L'attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter ha timbrato il cartellino anche contro il Modena

Francesco Pio Esposito non smette più di segnare. L'attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter e in forza allo Spezia ha segnato nuovamente quest'oggi contro il Modena.

Un gol d'attaccante d'area su assist di Reca per il 13° centro in campionato per Esposito, che ora condivide il titolo momentaneo di capocannoniere con Iemmello del Catanzaro e Lauriente del Sassuolo.