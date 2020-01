Sky – Spinazzola-Inter, affare lampo: c’è un motivo che ha spinto la Roma a dire subito sì

«Zaniolo ha appena venti anni ma aveva segnato in totale sei gol e fatto 4 assist. Politano ha dalla sua la capacità di essere passato dalla provincia ad una realtà come l’Inter e ha sperimentato la difficoltà di giocare in uno stadio importante come il Meazza». Angelo Mangiante, inviato di Skysport per la Roma, ha parlato così dell’attaccante nerazzurro che ruota attorno ai giallorossi.

«Il giocatore tornerebbe in un ambiente che conosce perché ha giocato con la Roma nelle giovanili e aveva il sogno di giocare in prima squadra. Non lo ha mai fatto perché poi è stato ceduto al Perugia e poi da lì è arrivato al Sassuolo. Il calciatore è capace di vedere la porta, è un’ala destra, è mancino, sa accentrarsi e sa fare anche la seconda punta, vicino a Dzeko. Dovrebbe trovare minuti perché ha giocato poco. La fragilità muscolare di Spinazzola ha avuto un peso nella scelta dei giallorossi di dare il via libera allo scambio», ha continuato il giornalista.

(Fonte: SS24)