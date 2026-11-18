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Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti di Serse Cosmi: l'ex tecnico della Salernitana, esonerato a fine ottobre, è stato squalificato per 3 mesi e ha ricevuto 10.000 euro di multa per aver proferito insulti razzisti nei confronti di Marko Butic, attaccante del Bari, in occasione del match del campionato del girone C disputato il 4 ottobre.

Nello specifico, Cosmi avrebbe apostrofato Butic con la frase "sei uno zingaro". Una ricostruzione smentita dal tecnico, che ha ribadito di aver detto "non ti lamentare se poi ti chiamano zingaro" in seguito all'esultanza, considerata provocatoria, dell'attaccante del Bari proprio sotto il settore dello stadio occupato dai tifosi della Salernitana. Il Giudice Sportivo, in seguito alle indagini di rito, ha deciso di punire severamente Cosmi, sposando la tesi di Butic.