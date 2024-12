Sarà DAZN a trasmettere le partite del Mondiale per Club 2025. I tifosi dell'Inter e di tutte le altre squadre potranno gustarsi tutte le partite live sulla piattaforma e in maniera gratuita, come annunciato proprio dalla FIFA in queste ore. Una notizia che ha commentato anche A22, la società promotrice della Superlega, che nella propria rivoluzione è sempre partita proprio da una fruizione gratuita delle partite. "Calcio gratuito? Suona familiare. Questo è l'UNICO modo per andare avanti...", il messaggio apparso su X.