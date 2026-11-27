Ancora protagonista Filip Stankovic nel Venezia: il portiere classe 2002 ha vinto l'MVP della sfida di oggi contro il Bologna
La mossa strategica dell'Inter per il futuro: cambiano le cose e arriva il nuovo benchmark
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Ancora protagonista Filip Stankovic nel Venezia: il portiere classe 2002 ha vinto l'MVP della sfida di oggi contro il Bologna grazie alle sue super parate soprattutto nel secondo tempo.
Ma il classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, è ancora di proprietà del club nerazzurro o no? Ecco la verità.
Nell'estate 2025 il Venezia lo acquistato a titolo definitivo proprio dall’Inter per circa 2 milioni di euro. Ma il club nerazzurro ha mantenuto una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore e dunque potrebbe riportarlo a Milano pagandolo la metà della valutazione che ne farà la società lagunare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA