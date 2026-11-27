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Potrebbe finalmente toccare dal primo minuto ad Aleksandar Stankovic contro il Genoa. L'aggiornamento che arriva dall'inviato di Sky sport alla vigilia della prossima gara dell'Inter, va in questa direzione. Ovviamente Cristian Chivu ci sta ancora ragionando e scioglierà le riserve soltanto a ridosso del calcio d'inizio di domani, ma l'ipotesi è in piedi. Chi giocherebbe ai lati del serbo eventualmente? Secondo l'emittente satellitare in vantaggio ci sarebbero Barella e Sucic, con Curtis Jones e Mkhitaryan ancora comunque in lizza per una maglia.

Se così fosse, sarebbe pesante l'esclusione ancora una volta di Curtis Jones dall'undici titolare. L'inglese è a disposizione, ma evidentemente non ha ancora dato il meglio di sé. Chi invece avrà un'opportunità dall'inizio con ogni probabilità è Ivan Provedel in porta. Davanti tornerà titolare Lautaro Martinez, da capire se con Thuram o Pio Esposito. A destra potrebbe invece trovare spazio Diouf.