Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Mancano due settimane all'inizio del nuovo campionato di Serie A e c'è grande curiosità in vista della nuova stagione. Tutti a caccia dell'Inter, che ha intenzione di difendere lo scudetto conquistato con Chivu al primo anno.

Tanti i cambi di allenatore, dal Napoli che è passato da Conte ad Allegri al Milan che ha sostituito proprio Allegri con Amorim. Confermati, invece, Chivu all'Inter, Gasperini alla Roma, Fabregas al Como e Spalletti alla Juventus, mentre l'Atalanta riparte da Sarri come la Fiorentina da Grosso.

Stipendi allenatori Serie A 2026-2027

Calcio e Finanza ha stilato la classifica degli stipendi degli allenatori di Serie A 2026-2027 e stupisce il fatto che Chivu non risulta nemmeno in top 5. I più pagati (5 mln netti all'anno) sono Spalletti e Gasperini mentre in terza posizione c'è Allegri, a 4,5 mln a stagione. Quarto posto a pari merito per Sarri e Amorim (3,5 mln) mentre Chivu è sesto, a 3 mln a stagione.

Getty Images

Ecco la classifica completa, riportata da Calcio e Finanza.

1 Luciano Spalletti (Juventus) – 5 milioni di euro netti

1 Gian Piero Gasperini (Roma) – 5 milioni di euro netti

3 Massimiliano Allegri (Napoli) – 4,5 milioni di euro netti

4 Maurizio Sarri (Atalanta) – 3,5 milioni di euro netti

4 Ruben Amorim (Milan) – 3,5 milioni di euro netti

6 Cristian Chivu (Inter) – 3 milioni di euro netti

7 Domenico Tedesco (Bologna) – 2,2 milioni di euro netti

8 Ivan Juric (Monza) – 2 milioni di euro netti

9 Fabio Pisacane (Cagliari) – 1,5 milioni di euro netti

9 Gennaro Gattuso (Lazio) – 1,5 milioni di euro netti

11 Ignazio Abate (Torino) – 1,4 milioni di euro netti

12 Fabio Grosso (Fiorentina) – 1,2 milioni di euro netti

13 Cesc Fabregas (Como) – 1 milione di euro netti

13 Daniele De Rossi (Genoa) – 1 milione di euro netti

15 Carlos Cuesta (Parma) – 900mila euro netti

15 Giovanni Stroppa (Venezia) – 900mila euro netti

17 Kosta Runjaic (Udinese) – 750mila euro netti

18 Alberto Aquilani (Sassuolo) – 650mila euro netti

19 Massimiliano Alvini (Frosinone) – 500mila euro netti

19 Eusebio Di Francesco (Lecce) – 500mila euro netti