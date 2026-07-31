VIDEO FCIN1908 / Inter, Stones ha firmato il contratto: l'uscita dalla sede di viale della Liberazione

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Quella di ieri è stata la prima giornata milanese per John Stones. In mattinata il difensore inglese è atterrato a Milano per iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Inter. A proposito di maglia, come sottolinea Tuttosport, al momento non ci sono certezze sul numero che l'inglese indosserà.

"Il 5, utilizzato praticamente per tutta la carriera, è occupato da Stankovic, motivo per cui occhio al 24, indossato inizialmente al City, oltre al 26 dei tempi dell’Everton, senza escludere un doppio 5, ossia il 55, per duplicare ciò che l’ha sempre contraddistinto. Dalla “roccia” inglese, ai suoi nuovi compagni, sbarcati ieri ad Hong Kong. Oggi ci sarà una prima doppia seduta per i nerazzurri, che domani alle 19:30 locali - le 13:30 in Italia – sfideranno in amichevole proprio il Manchester City".

(Tuttosport)