L'Inter nella giornata di ieri ha chiuso un colpo importante, John Stones. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Andrea Ranocchia commenta così l'arrivo del difensore inglese. "Stones è un grandissimo colpo. Un giocatore di grandissima esperienza, ha vinto sei Premier, una Champions League".

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"È stato allenato tanti anni da Guardiola e sicuramente giocatori che escono da un allenatore così forte ti sanno dare qualcosa in più, lo abbiamo visto con Akanji. Altro colpo a zero, l'Inter negli ultimi anni li sta azzeccando tutti. Può essere una pedina importante per un reparto che ha perso Acerbi e De Vrij. Si può inserire bene, ha una grande struttura, è bravo a impostare, è un grandissimo colpo per l'Inter".

(Sport Mediaset)