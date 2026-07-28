Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Andrea Ranocchia commenta l'arrivo del difensore inglese all'Inter
VIDEO / Inter, Stones è il re degli scherzi: Tuchel non credeva ai suoi occhi!
L'Inter nella giornata di ieri ha chiuso un colpo importante, John Stones. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Andrea Ranocchia commenta così l'arrivo del difensore inglese. "Stones è un grandissimo colpo. Un giocatore di grandissima esperienza, ha vinto sei Premier, una Champions League".
"È stato allenato tanti anni da Guardiola e sicuramente giocatori che escono da un allenatore così forte ti sanno dare qualcosa in più, lo abbiamo visto con Akanji. Altro colpo a zero, l'Inter negli ultimi anni li sta azzeccando tutti. Può essere una pedina importante per un reparto che ha perso Acerbi e De Vrij. Si può inserire bene, ha una grande struttura, è bravo a impostare, è un grandissimo colpo per l'Inter".
(Sport Mediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA