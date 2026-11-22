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18 maggio 2014, Chievo-Inter, stadio Bentegodi di Verona: Javier Zanetti indossa per l'ultima volta la fascia da capitano dell'Inter nel giorno del suo addio al calcio giocato. Una carriera strepitosa, per certi versi irripetibile, per un calciatore arrivato a Milano quasi per errore e diventato con il tempo il simbolo del club nerazzurro, prima in campo e subito dopo come dirigente, nelle vesti di vice presidente.

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Un nuovo inizio

12 anni dopo, in casa Inter, è iniziata una nuova storia legata alla famiglia Zanetti: Tomas, terzo figlio di Javier e della moglie Paula, questa estate è ufficialmente entrato nel mondo interista , dopo essere cresciuto nell'Accademia Inter (società satellite e Centro di Formazione del club di viale della Liberazione). Classe 2012, centrocampista centrale, Zanetti jr è stato inserito nella formazione U15 allenata da Joan Moll. Un ingresso graduale e a fari spenti, per evitare inutili paragoni e scomode etichette da "raccomandato": niente maglia numero 4, ma la 6, e niente fascia da capitano.

Capitan Zanetti

Oggi, tuttavia, è avvenuto quello che per molti era inevitabile, considerato il talento di Tomas: un altro Zanetti capitano dell'Inter. È successo in occasione del match di campionato disputato questa mattina contro il Verona (terminato in parità con il punteggio di 1-1): dopo l'uscita dal campo del capitano Ventura e del suo vice Pacciolla, ecco che la fascia è passata sul braccio di "Toto", come viene chiamato da sempre. Un fatto non previsto, ma che non può non far brillare gli occhi a tutti i tifosi dell'Inter.