Stramaccioni: “Inter, così decuplica il valore di Thuram. Lautaro, un gesto da leader”

Su DAZN il commento di Andrea Stramaccioni alla vittoria dell'Inter nel derby di sabato sera. L'ex allenatore nerazzurro ha parlato in particolare della prestazione degli attaccanti nerazzurri: «Era la prima volta che vedevo Thuram giocare dal vivo, avevo seguito delle gare in Germania e lo avevo visto giocare con la Francia. Credo che con due punte è ideale per lui e ne elevi il valore, è libero di muoversi nello spazio dove lui reputa che ci sia un buco nella squadra avversaria e Lautaro riempie l'area di rigore, non la lascia mai scoperta. Così il valore di Thuram decuplica».

A proposito di Lautaro Martinez, l'ex tecnico interista ha aggiunto: «Sul gol del due a zero fa un'apertura incredibile, dimostra che è un leader. Anche nella mancata discussione con Calhanoglu sul rigore. Una cosa bellissima la fa sul gol che decide la partita, poteva calciare, in una partita in cui non va a tabellino, vede con la coda dell'occhio Mkhitaryan e apre per lui e arriva la rete dell'armeno. Un gesto da leader, capitano, trascinatore».