Arrivano le prime indicazioni dalla Francia sulle condizioni di Marcus Thuram, costretto a lasciare il ritiro della Nazionale per un problema muscolare accusato dopo la partita contro il Como.

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Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, le notizie che filtrano in queste ore dalla Francia fanno pensare, al momento, più a un affaticamento muscolare che a un problema di maggiore entità.

Si tratta naturalmente di sensazioni preliminari, che dovranno essere confermate dalle valutazioni dello staff medico dell'Inter.

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Thuram, serviranno ancora 24-48 ore

Per avere un quadro clinico preciso della situazione bisognerà infatti

L'attaccante farà rientro in Italia e, come confermato a Fcinter1908, sarà visitato dai medici del club nerazzurro, che potranno stabilire con maggiore precisione la natura del problema e gli eventuali tempi di recupero.

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La Federazione francese ha già ufficializzato il forfait del giocatore per i prossimi impegni della Nazionale, dopo che il fastidio muscolare gli aveva impedito di allenarsi regolarmente.

Al momento, dunque, dall'Inter non arrivano indicazioni definitive sull'entità dell'infortunio. Le prime sensazioni dalla Francia invitano a un cauto ottimismo, ma soltanto dopo il rientro a Milano sarà possibile capire se si tratti effettivamente di un semplice affaticamento.