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Non è un inizio di sosta nazionali fortunato per l'Inter. Dopo quello di Marcus Thuram e Bonny, infatti, arriva anche un altro infortunio. Questa volta, è Aleksandar Stankovic ad aver accusato un problema muscolare nell'allenamento di ieri della nazionale serba. A comunicarlo la Federazione con questa nota:

Getty Images

"Aleksandar Stankovic è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale serba a Stara Pazova a causa di un infortunio e non sarà a disposizione per le prossime partite di Nations League contro Germania e Grecia. Il centrocampista dell’Inter ha avvertito lunedì, durante l’allenamento, un dolore nella zona dell’inguine destro".

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"Lo staff medico della Nazionale serba lo ha sottoposto a una visita clinica e ad ulteriori accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato una lesione al muscolo adduttore della coscia destra. D’intesa con lo staff tecnico della Serbia e con l’Inter, è stato quindi deciso che Stankovic farà ritorno al club nerazzurro per proseguire il percorso di recupero. «Auguriamo ad Aleksandar una pronta e completa guarigione e di poter tornare in campo il prima possibile»".