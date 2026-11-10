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Stanno arrivando in questi minuti le prime indiscrezioni sulle effettive condizioni di salute di Marcus Thuram, costretto a lasciare il ritiro della Francia per fare rientro a Milano a causa di un problema fisico.

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Sky Sport, infatti, conferma quanto riferito da FCIN1908: per l'attaccante francese si tratterebbe solo di un affaticamento muscolare, il che scongiurerebbe un infortunio di maggiore entità. Ecco quanto riporta Matteo Barzaghi:

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"Abbiamo degli aggiornamenti, anche se per la diagnosi bisognerà aspettare il suo rientro a Milano. Ci abbiamo lavorato e quello che filtra dalla Francia è che non sarebbe nulla di preoccupante, quindi si tratterebbe, secondo queste prime indiscrezioni, di un affaticamento muscolare. Se così fosse, sarebbe un'ottima notizia per Chivu, un pericolo scampato".

(Fonte: Sky Sport)