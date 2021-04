Inter, Conte e Marotta vogliono restare: “E intanto Suning pronta a saldare tutto”

Antonio Conte e Beppe Marotta non hanno alcuna intenzione di lasciare l'Inter al termine di questa stagione

"Nessuno, né Conte né Marotta né il resto dello staff tecnico o della dirigenza, ha in animo di prendere altre strade, d’altronde il tecnico l’ha sempre detto che gli piacerebbe restare a lungo. Il presidente e la proprietà, più in generale, non possono pensare di ripetere una stagione come l’attuale. I programmi e soprattutto le risorse a disposizione dovranno essere chiare da subito: l’incontro post scudetto farà luce. Non dover posticipare gli stipendi (a squadra e tecnico dovrebbe essere saldato il tutto a fine maggio) è la base di partenza, sognare di essere protagonisti in Champions League implica invece le risorse per poterlo fare, non un altro mercato di parametri zero".