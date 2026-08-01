Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Union Saint-Gilloise batte ai calci di rigore il Club Brugge e si aggiudica la Supercoppa di Belgio. Una sfida che, ironia del destino, ha messo uno di fronte all'altro due calciatori che rappresentano quello che avrebbe potuto essere e quello che è stato all'Inter: da una parte Khalaili, che ha visto sfumare il suo trasferimento in nerazzurro dopo il mancato superamento delle visite mediche, dall'altra Sommer, che ha lasciato Milano dopo tre stagioni.

A spuntarla è stato l'esterno israeliano, entrato in campo nella ripresa e decisivo nella lotteria dei tiri dal dischetto. Niente da fare per il portiere svizzero, che non è riuscito a opporsi a nessun tentativo avversario dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 1-1.