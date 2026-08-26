Domani alle ore 18:00 si terrà il sorteggio della League Phase della Champions League 2026/27.

In questa stagione la Uefa ha introdotto una nuova regola: nella fase a gironi la stessa partita non può disputarsi nello stesso stadio per 3 anni di fila.

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"Il Comitato per le competizioni per club della UEFA ha stabilito una condizione aggiuntiva che potrebbe essere applicabile al sorteggio della UEFA Champions League per la stagione 2026/27, decidendo che nessun incontro tra le stesse due squadre potrà essere ripetuto nella stessa competizione con la stessa squadra di casa per tre stagioni consecutive".

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"Questo significa che se due squadre che si sono già affrontate nella fase a gironi della UEFA Champions League nella stagione 2024/25 dovessero incontrarsi nuovamente, con la stessa squadra di casa, nella fase a gironi della UEFA Champions League di questa stagione 2025/26, tali squadre non potranno essere sorteggiate di nuovo l'una contro l'altra con la stessa squadra di casa nella stagione 2026/27". Per esempio Inter-Arsenal è una partita che non potrà ripetersi. Infatti nerazzurri e Gunners si sono sfidate a San Siro nel 2024/25 e 2025/26. Eventualmente la gara potrà giocarsi nello stadio dell'Arsenal.