Svincolati, l’Inter rompe gli indugi per Vertonghen: il motivo dell’improvvisa accelerata

L’Inter è pronta a piazzare il primo colpo a parametro zero del prossimo mercato: secondo quanto riporta Tuttosport, la dirigenza nerazzurra ha intensificati i contatti per Jan Vertonghen, difensore belga in scadenza di contratto con il Tottenham. Decisiva ai fini di questa accelerata è stata la decisione di separarsi da Diego Godin: “La scelta da parte di Godin di cambiare aria ha convinto il club nerazzurro ad intensificare i colloqui per Jan Vertonghen, ritenuto un ottimo profilo per rinforzare la difesa. […] Come per Giroud, sono maturi i tempi per l’accelerazione definitiva“.