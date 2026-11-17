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Settimana decisamente intensa per Leon Jakirovic: il difensore dell'Inter, classe 2008, è stato uno dei grandi protagonisti della Croazia U19 nelle gare di qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Il centrale nerazzurro, infatti, ha giocato ogni singolo minuto delle partite contro Ungheria, Repubblica Ceca e Olanda: un grande attestato di stima da parte del ct Orescanin, che non ha mai voluto fare a meno dell'ex Dinamo Zagabria.

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Jakirovic, arrivato all'Inter a gennaio, dopo i primi mesi di ambientamento con la Primavera nerazzurro è stato promosso in U23, diventando un elemento cardine della formazione allenata da Stefano Vecchi e arrivando a conquistare le prime convocazioni in Prima Squadra.