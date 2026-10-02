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L'Inter giocò due sfide con il Porto in Champions League negli ottavi di finale del 2022-23. Taremi è uno dei migliori in campo, ingaggia un duello tutto fisico con Acerbi. In molti ne rimasero impressionati, e il suo arrivo a parametro zero l'anno successivo sembrò un grande affare.

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In estate fu protagonista fin dalla prima amichevole, giocò soprattutto in Champions a inizio stagione. Tra i protagonisti in positivo nel pari in casa del Manchester City, fu l'eroe di serata nella partita contro la Stella Rossa. Due assist, uno ad Arnautovic e uno a Lautaro, e il primo gol. Su calcio di rigore, gentilmente concessogli dai compagni. Sembrava l'inizio di una grande cavalcata. Il primo gol iraniano nella storia dell'Inter è rimasto invece uno dei soli tre realizzati in maglia nerazzurra. Taremi è comunque entrato negli highghts di Inter-Barcellona, una delle partite più belle di tutti i tempi, dando l'assist a Frattesi per il definitivo 4-3. Il suo posto nella storia dell'Inter, anche se non è andata come sperava, c'è.

(inter.it)