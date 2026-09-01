L'Inter ha chiuso il mercato senza colpi last minute. L'ultimo acquisto dei nerazzurri, in ordine temporale, è stato Curtis Jones che andrà a rinforzare il reparto di centrocampo.

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Secondo Gianfranco Teotino, però, il mercato dell'Inter è stato di consolidamento ma non di rafforzamento vero e proprio. Ecco le parole di Teotino a Sky Sport: "Vedremo se le distanze tra la Roma e l'Inter si sono annullate, secondo me se non si sono annullate si sono comunque ridotte perché l'Inter si è consolidata prendendo giocatori che non sono necessariamente titolari, la Roma invece ha preso giocatori in grado di fare i titolari oltre ad avere la possibilità di giocare la Champions così da far riposare qualche big. E il fatto che non hanno venduto nessuno, con le premesse di inizio mercato, è un bel segnale"

Sull'Inter

"Ha preso giocatori funzionali, sul portiere vediamo. Un giocatore forte come Dumfries… Diouf ha fatto bene, anche Pavard ha giocato col Cagliari, Spence può essere il titolare ma Dumfries era Dumfries. L. L'Inter rimane la grande favorita del campionato, anche l'Inter ha due giocatori in ogni ruolo. I 7 centrocampisti dell'Inter sono fortissimi ma comunque giocano 3 alla volta., lo vedremo"