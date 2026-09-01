"In campionato è la favorita, non so se quanto fatto basterà per fare meglio in Champions", sostiene Teotino sul mercato dell'Inter
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L'Inter ha chiuso il mercato senza colpi last minute. L'ultimo acquisto dei nerazzurri, in ordine temporale, è stato Curtis Jones che andrà a rinforzare il reparto di centrocampo.
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Secondo Gianfranco Teotino, però, il mercato dell'Inter è stato di consolidamento ma non di rafforzamento vero e proprio. Ecco le parole di Teotino a Sky Sport: "Vedremo se le distanze tra la Roma e l'Inter si sono annullate, secondo me se non si sono annullate si sono comunque ridotte perché l'Inter si è consolidata prendendo giocatori che non sono necessariamente titolari, la Roma invece ha preso giocatori in grado di fare i titolari oltre ad avere la possibilità di giocare la Champions così da far riposare qualche big. E il fatto che non hanno venduto nessuno, con le premesse di inizio mercato, è un bel segnale"
Sull'Inter"Ha preso giocatori funzionali, sul portiere vediamo. Un giocatore forte come Dumfries… Diouf ha fatto bene, anche Pavard ha giocato col Cagliari, Spence può essere il titolare ma Dumfries era Dumfries. L'Inter ha delle lacune nella capacità di saltare l'uomo, Dumfries era quello che invece lo faceva. L'Inter rimane la grande favorita del campionato, anche l'Inter ha due giocatori in ogni ruolo. I 7 centrocampisti dell'Inter sono fortissimi ma comunque giocano 3 alla volta. L'Inter non ha aggiunto nessun campione indiscutibile in più alla squadra base, ha consolidato una squadra già molto forte. In campionato è la favorita, non so se quello fatto sul mercato sia sufficiente per fare molto meglio in Champions, lo vedremo"
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