Con Lautaro ai box, è toccato a Marcus Thuram caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco nerazzurro. E il francese lo ha fatto da vero leader, sfoderando prestazioni super e segnando a raffica. Alla sua terza stagione all'Inter, l'attaccante ha assunto lo status di leader del gruppo. "Caricarsi, ancora una volta, l’attacco dell’Inter sulle spalle. Ribadire la propria leadership tra i nerazzurri. Condurre i compagni, come già successo al De Kuip, alla vittoria sul Feyenoord. Marcus Thuram sa perfettamente come guidare i campioni d’Italia al successo sui rivali olandesi", sottolinea Tuttosport.

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"D’altronde il 5 marzo del 2025 fu proprio un suo gol a portare avanti contro gli olandesi l’allora undici di Inzaghi. Questa sera, esattamente come allora, servirà un “Tikus” particolarmente ispirato, non solo in fase realizzativa, ma pure di gioco, visto che spesso e volentieri le prestazioni positive di Thuram sono coincise poi – per il valore del giocatore e per quanto può incidere sul risultato finale – con un trionfo nerazzurro".

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"È da ieri che il figlio d’arte si sta preparando col massimo della concentrazione all’appuntamento odierno. Sarà anche per questo – o forse solo per scaramanzia – che durante la rifinitura ad Appiano non si è buttato in scivolata, come già accaduto solo prima dello Shakhtar Donetsk – sui palloni in cerchio presenti sul campo d’allenamento. Thuram vuole insomma tornare a brillare. Per una notte alla Lautaro Martinez, anzi, alla Marcus Thuram".

(Tuttosport)