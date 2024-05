Un gol che resterà per sempre nella memoria collettiva di tutti i tifosi nerazzurri e che verrà legato immediatamente alla conquista dello Scudetto della Seconda Stella. Parliamo del gol messo a segno da Marcus Thuram nella decisiva sfida contro il Milan che è stato premiato come il più bello del mese di Aprile. L'attaccante francese ha realizzato una rete straordinaria, andando a raccogliere il lancio di Bastoni e creandosi da solo lo spiraglio vincente per far partire un preciso destro da fuori area.