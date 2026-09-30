In questo inizio di stagione si sono visti sprazzi di vero Marcus Thuram. Soprattutto contro la Roma il francese ha offerto una grande prestazione, mettendo in chiaro una cosa: quando è in forma è l'unico che ha la capacità nell'Inter di spaccare le partite. Marcus lo sa bene, la maxi sosta lo aiuterà ad aumentare i giri del motore. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Marcus ha una centralità assoluta nell’universo Inter, anche perché certi numeri sono testardi e non mentono.

"Né quelli della coda spaziale nella scorsa stagione né in questa, cominciata più o meno alla stessa maniera. In fondo, queste due settimane sono proprio il tempo di Thuram perché è l’unico attaccante rimasto ad Appiano e per questo è totalmente devoto al club. Non è stato convocato dal nuovo ct Zinedine Zidane e la sensazione in patria è che nel ciclo nascente parta un filo indietro, ma se c’è un modo per essere catapultato di nuovo in Nazionale è prendere la rincorsa all’Inter".

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RISALITA

"La solitudine della Pinetina può aiutarlo nel proprio proposito, Thuram sa che toccherà a lui scaldare l’attacco di Chivu. Dovrà farlo in entrambe le gare della ripartenza a San Siro. Ha giorni per allenarsi, conservare le energie e questa rinnovata efficacia nell’ultimo quarto di campo. Se all’inizio arrancava per la condizione precaria post-Mondiale, da quando sta benone ed è salito di tono non sembra fermarsi più. Quattro partecipazioni al gol in 205 minuti a bottega: dopo i primi 25’ a vuoto a Cagliari, il francese ha seminato qualcosa in ciascuna delle partite successive".

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VENTO

"Per Thuram una sosta senza nazionale è, comunque, una novità, concettuale e fisica. Da quando è tornato al lavoro in una Pinetina ancora mezza vuota, si è accorto di quanto possa essere invece utile allenarsi senza aggiungere partite e viaggi supplementari: sabato farà una sgambata con il Lumezzane, ma potrà concentrarsi già sul dopo. La differenza è concreta, da sfruttare quando ricomincerà il campionato e bisognerà distribuire le energie dell’attacco: il francese potrà continuare a seguire il vento di questo inizio. Con o senza gli altri colleghi d’attacco, tocca a Marcus darsi da fare e pure subito: quel vecchio adagio, chi ha tempo non aspetti tempo, vale in Italia e pure in Francia".

(Gazzetta dello Sport)