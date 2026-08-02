Tomas Palacios ha segnato il gol del 3-0 dell'Estudiantes contro il Defensa y Justicia a La Plata, valida per il terzo turno del Torneo Clausura 2026. Il calciatore di proprietà dell'Inter (acquistato nell'estate del 2024 per 6.5 mln di euro e bonus e che a Milano ha giocato meno di mezz'ora) in prestito fino a fine gennaio al club argentino, non ha però fatto notizia solo per il gol rocambolesco segnato.

¡SE FLOREA EL PINCHA! Tomás Palacios apareció dentro del área para anotar el 3-0 de Estudiantes ante Defensa y Justicia.



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Al 24esimo minuto del secondo tempo, quando aveva già segnato, è caduto male in un contrato con un avversario ed caduto immediatamente a terra. Visibilmente sofferente, il difensore si teneva il ginocchio destro, sull'orlo delle lacrime, ed è stato immediatamente soccorso in campo. Sono stati subito effettuati i test di stabilità sull'articolazione. L'allenatore Alexander Medina, che stava preparando dei cambi, ha inserito Ramiro Funes Mori al suo posto, mentre il giocatore infortunato è stato portato via in barella, visibilmente sconvolto.

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Tuttavia, con il passare dei minuti, è diventato chiaro che il notevole dolore avvertito dal difensore non era dovuto a un infortunio grave, ma semplicemente a una contusione alla caviglia .

«Fisicamente sto bene, è stato solo un brutto spavento, sto già pensando al futuro», ha dichiarato poi alla stampa locale, quindi si prevede che sarà disponibile per la partita di mercoledì contro il Boca Juniors.

(Fonte: TycSport)