TS – Tonali, l’Inter non ha fretta: Cellino dovrà rassegnarsi, Marotta sa che…

Sandro Tonali è sempre più vicino all’Inter: il gioiello del Brescia è da tempo nel mirino dei nerazzurri, che studiano la formula giusta per convincere il presidente Cellino. La dirigenza interista non ha fretta di chiudere, come spiega Tuttosport:

“Sandro Tonali ha da tempo detto sì all’Inter e presto sarà nerazzurro con la stessa formula che, un’estate fa, aveva convinto il Cagliari a cedere Barella (prestito oneroso con obbligo di riscatto). In tal senso Marotta non ha fretta perché sa bene che Tonali non accetterà altra destinazione che sia quella nerazzurra e attende di trovare una sintesi con Cellino che vorrebbe vendere il suo gioiello alle stesse cifre spese dalla Juve per Kulusevski (35 milioni più 9 di bonus)“.