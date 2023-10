GdS – Scommesse, Tonali ha scelto di collaborare: la Figc vuole pena esemplare

"Per Tonali la storia potrebbe però non essere altrettanto "semplice". Prima di tutto perché ancora non è chiaro se abbia scommesso sul Milan - circostanza che ovviamente si configurerebbe come pesante aggravante - ma anche perché la Federcalcio vuole che il caso scommesse, tra un'ammissione e un pentimento, non venga percepito, dai calciatori così come dall'opinione pubblica, come una macchia gravissima da cancellare al più presto.

[...] La Federcalcio, come si diceva, vuole dare un segnale forte. Fagioli, il primo giocatore a emergere dalle carte torinesi, è un caso particolare, per gli altri gli sconti potrebbero essere meno generosi. L'obiettivo infatti è far capire a tutti che questa pratica non può far parte del calcio di oggi. E in questo senso la sola pena, per quanto severa, non è sufficiente. Così come non basta un pur sincero pentimento.

Quello che la Federazione vuole fare è rendere i protagonisti in negativo di questa vicenda esempi di fronte ad altri giovani affetti da ludopatia. Per Fagioli l'intesa è praticamente raggiunta, anche perché si sta lavorando in perfetta sintonia con la Juve. Se anche Tonali cercherà il patteggiamento, gli verrà chiesto di andare nelle comunità che ospitano chi è dipendente dal gioco, per far sì che quest'ultimo scandalo si trasformi in un volano di positività anche verso il sistema calcio, troppo spesso considerato responsabile di ogni malaffare che ruota intorno al pallone".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.