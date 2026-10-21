L'Inter, anche se ridotta in 10 uomini nella ripresa per l'espulsione di Bastoni, vince la battaglia di San Siro contro lo Shakhtar
VIDEO / Il fenomeno Ronaldo e la sua nuova passione: suda e si allena sul campo da tennis
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
L'Inter, anche se ridotta in 10 uomini nella ripresa per l'espulsione di Bastoni, vince la battaglia di San Siro contro lo Shakhtar Donetsk e si rilancia in Champions League. Così Luca Toni dopo la partita:
"Carlos Augusto? E' stato lucido davanti alla porta, ma anche Mkhitaryan ha messo una palla fantastica. Per l'Inter era importante vincere questa partita".
(Fonte: Prime Video)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Chivu: "Bastoni provocato e ingenuo. Voglio questo spirito in 11: ho visto Barella che..."
Pagelle
Inter-Shakhtar, pagelle: Mkhitaryan, assist da favola. Carlos Magno! E un Pepo Martinez da 8
Champions League
Classifica Champions: l'Inter irrompe in zona playoff. Che sorprese in vetta: 5 a punteggio pieno
Interviste
Chivu: "In Champions col braccetto. Ecco perché Bastoni centrale. A noi è sempre mancata..."
Interviste
Chivu a Prime: "Vittoria importante, le ultime sconfitte avevano lasciato tracce. Martinez..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti