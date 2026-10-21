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L'Inter, anche se ridotta in 10 uomini nella ripresa per l'espulsione di Bastoni, vince la battaglia di San Siro contro lo Shakhtar Donetsk e si rilancia in Champions League. Così Luca Toni dopo la partita:

Getty

"Carlos Augusto? E' stato lucido davanti alla porta, ma anche Mkhitaryan ha messo una palla fantastica. Per l'Inter era importante vincere questa partita".

(Fonte: Prime Video)