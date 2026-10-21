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A bordocampo a San Siro prima di Inter-Shakhtar Donetsk, Luca Toni ha fatto quest'analisi prima del fischio d'inizio del match di Champions League:

Getty Images

"L'Inter deve lasciare lo zero in casella e fare i tre punti con una grande partita. Col Bruges ci sono stati degli errori, ma la squadra mi è piaciuta. E stasera ha bisogno di tre punti. Lo Shakhtar può giocarsela in maniera tranquilla e in serenità, mentre l'Inter deve vincere, c'è poco da fare. Contano solo i tre punti. L'Inter adesso gioca più uomo su uomo in fase difensiva, appena c'è un errore individuale la paghi. Ma l'Inter mi piace, ha qualità: in Italia è più semplice rimontare, mentre in Champions gli avversari giocano sempre all'attacco".

San Siro

"Secondo me Chivu ha schierato Carlos Augusto braccetto di sinistra in modo tale che possa giocare più in attacco Dimarco. Bonny al posto di Pio Esposito? Pio garantisce più presenza in area, ma forse Chivu ha scelto Bonny per giocarsela maggiormente nell'uno contro uno. Pio mi piace perché è italiano, è un centravanti grosso come piace a me. Sta crescendo, è giovane, l'Inter fa bene a puntarci".

(Fonte: Prime Video)