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La cerimonia del Gran Galà del Calcio si è chiusa con la proclamazione della top 11 della stagione 2025/26 del campionato di Serie A. Autentico dominio da parte dell'Inter, che piazza ben 5 calciatori: Akanji, Bastoni, Dimarco, Calhanoglu e Lautaro. Due calciatori per la Roma (Svilar e Malen), uno per Atalanta (Palestra, oggi al Chelsea), Napoli (McTominay), Milan (Modric) e Como (Nico Paz). Nessun dubbio sul premio di MVP, consegnato a Federico Dimarco.

La top 11

Svilar; Palestra, Akanji, Bastoni, Dimarco; McTominay, Modric, Calhanoglu; Nico Paz, Lautaro, Mahlen.