Inter contro il Torino senza l’amuleto Brozovic: lo scorso anno 2 gol e 6 punti

Terminata la sosta per le Nazionali, l'Inter è pronta per tornare in campo: i nerazzurri affrontano sabato alle ore 18 il Torino di Juric. Un avversario ostico, sempre difficile da affrontare: ne sono un esempio le due sfide della scorsa stagione, entrambe vinte dai ragazzi di Inzaghi con il punteggio di 1-0. Curiosità: sia la gara di andata che quella di ritorno furono decise da un gol di Marcelo Brozovic, ceduto in estate ai sauditi dell'Al-Nassr. Un amuleto in meno per l'Inter, uno spauracchio in meno per il Torino.